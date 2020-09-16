新北市相對較低房價持續吸納台北市人口，據新北市民政局資料統計，今前八月已有9千多人淨遷入，今年淨遷入人口預估達1.3萬人，可望連續三年淨遷入人口為正值，其中「林淡夕五」房價2字頭的四區，是台北市出走移民潮的強力吸客機，其中，林口、淡水前八月各淨遷入逾3,300人。

永慶房屋業管部經理謝志傑表示，少子化趨勢下，人口負成長時代來臨，目前以剛性需求為主的市場中，人口遷入更成為支撐房市的重要因素。

新北市自2018年起人口從淨遷出，轉為淨遷入，去年淨遷入更近2萬人，台北市房價高檔使人口持續外移，過去桃園因房價更低，對於台北外移人口，比對新北更具吸引力，不過近年新北房價修正後，價格轉趨合理，加上大量重劃區的開發、重大建設陸續到位，形成一股強勁拉力，讓許多移民者再度回流至新北市。

新北市今年人口淨遷入最多的十個行政區中，有六個行政區平均住宅單價不到3字頭，鶯歌平均房價甚至僅1字頭。擁有新市鎮的林口區、淡水區，對移民者最具吸引力，林口、淡水今年前八月淨遷入人口均逾3,300人，汐止區淨遷入近2,000人居第三名，五股區亦淨遷入近千人，這四個行政區平均房價均在2字頭，相對親民的房價，成為吸引台北市移民的最大誘因。

謝志傑表示，台北與新北是共同生活圈，許多民眾都是台北、新北兩地通勤，交通便利程度便成為影響房價的關鍵因素，在淨遷入人口排名前十行政區中，新店、蘆洲、土城及新莊的3字頭房價，屬於新北市的第一環生活圈，勤時間多在半小時以內，吸引民眾進駐，其中以新店區房價每坪36.7萬元最高。

(工商 )