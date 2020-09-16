（中華開發小飛象培育人才，高雄市新莊高中韓玉珍（左）畢業前夕晉升為甲組球員，新莊高中同時拿下女雙冠軍（右二）。圖／中華開發提供）

中華開發文教基金會的「我們班的小飛象」，已持續推動11年，協助對運動、舞蹈、美術、音樂或各項技能，有顯著優勢潛力但家庭經濟弱勢的國中、小學童，取得公平的發展機會。今年暑假，中華開發在人才培育上展現成果，高雄新莊高中韓玉珍在高中畢業前夕晉升羽球甲組球員；三民高中鄭筑云在兩項網球全國青少錦標賽中都拿下雙打冠軍，兩位都是小飛象計畫中的好手。

高雄新莊高中韓玉珍，在贏得甲組資格賽後表示：「要謝謝中華開發獎學金的支持，讓我不必擔心經濟壓力，專注練習」。韓玉珍家境清寒，偶然機會被教練挖掘加入球隊，在國小羽球隊時期只有她一個女生，練球時總是和男生對打，雖然辛苦，但好強的她從不服輸，長大後常被同學戲稱，有球后「小戴的背影」，這些刺激練就她一身紮實的基本功。高中畢業前夕，在全國排名賽中擠進前四強，獲得甲組資格，今年也順利錄取高雄師範大學體育系，準備邁開人生另一階段。

目前就讀高雄三民高中的鄭筑云加入小飛象計畫已有5年時間，今年暑假先於筑波木笑盃全國青少年網球錦標賽獲得16歲女子組雙打冠軍，緊接著在花蓮縣「忠誠盃」全國青少年網球錦標賽再獲女雙冠軍，目前個人已晉升全國排名16歲組第十名。

開發金控透過開發文教基金會長期投入社會公益，其中「我們班的小飛象」獎助計畫目的在於協助國內資源缺乏的青少年潛能培育，為了延續小飛象計畫的精神，自2017年起另設立「技藝職能獎學金」，繼續協助家境清寒、具備技藝職能潛力的高中以上青年踏實築夢，迄今累計發出500萬元獎學金，幫助超過380位學生朝向專業技藝達人的目標邁進。

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