人氣推薦經典菜式。（頌丹樂提供）

泰國東北料理「Somtum Der」餐廳品牌頌丹樂，於後疫情時期引進台灣，以「頌丹樂」為中文品牌名稱，台灣首店位於微風台北車站2樓，於10月1日中秋節時正式營運，由於該品牌本店及海外分店皆有摘星、入選當地美食指南，其料理品質頗令人期待。業者表示，其店內裝潢、擺設，以泰式伊善風情呈現，加上餐點擺盤頗具巧思，預計成為網美打卡美食新熱點。

頌丹樂創立以來獲獎無數，紐約分店於2016年成為第1家獲頒米其林1星的泰式伊善料理餐廳，東京分店也是2020年首家被列入米其林餐盤推薦的泰國餐廳，2位創辨人Thanaruek Laoraovirodge（CEO）和 Kornthanut Thongnum （執行主廚）皆來自泰國東北部伊善，其泰式料理特色為提供「伊善美食」為目標。業者表示，不僅於泰國地曼谷、清邁，其海外分店散布於美國紐約、布魯克林、越南胡志明市、日本東京，台灣為海外第5家分店。

業者主打「提供米其林餐廳的精緻餐點，只要付實惠的街頭價格即可享用，台灣首店更將提供台灣獨家限定菜單」，其餐點提供單人、兩人或多人套餐，其中，兩人套餐1000元有找，店內經典菜—小辣椒鹹蛋青木瓜沙拉、金錢蝦餅」、羅勒香炒雞肉／豬肉飯、椰奶烤豬肉串、酸辣豬軟骨湯、泰式粉紅塔冰沙，招牌菜式多樣，開幕當天打卡即送「黑糖爽丹樂仙草冰」乙份、限量100份。

(中時 )