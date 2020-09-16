小鬼黃鴻升出道18年，今(16日)被發現猝死於北投住家中，享年36歲。他的初戀女友、天后楊丞琳第一時間得知消息，更是哭到無法自己，更由於情緒崩潰，已將今日工作全部暫停。稍早，楊丞琳更在社群網站PO文回應外界關心，「謝謝大家對我的關心，我不會假裝我很好，我沒事，因為不可能好，不可能沒事。」字字句句令人心疼不捨。

楊丞琳是小鬼的好友兼初戀情人，兩人在分手後依舊保持著好交情，她曾說：「能遇到黃鴻升這樣的初戀讓我的感情觀變得非常健康，我們不僅是出現在彼此的青春，而是出現在彼此的生命的各個階段，未來也是。」

如今小鬼傳出驟逝消息，也令楊丞琳第一時間無法接受，情緒幾近崩潰，透過經紀人回應：「我沒有辦法形容我有多痛，鴻升對我來說就像家人般的存在，知道這個消息我真的沒有辦法接受；他的好，我永遠都會記得，也請大家記住他努力、認真、有才華的樣子。我會永遠想念他。」

楊丞琳IG全文：

謝謝大家對我的關心

我不會假裝我很好 我沒事

因為不可能好 不可能沒事

鴻升的離開

讓太多愛他的人

都感到非常不捨

知道消息後

我很擔心鴻升家人的心情

他們一定比我還要痛上好幾倍

看到媒體新聞報導著他的好

很欣慰

因為他真的非常努力

很珍惜每一次的舞台

很重視得來不易機會

但他的好

不只是那些

在螢光幕前看不到的地方

他的好

更是讓我覺得

能夠與他相遇

是我這輩子的福氣

我說過

「我們不是只是出現在彼此的青春 我們其實是一直出現在彼此的各個階段 當然包含未來也是」

鴻升

我相信未來你還是會在

只是用不同的形式陪伴

謝謝你出現在我的生命裡

很高興我們都有把滿滿的愛和關心 適當的表達給對方

失去你 是可惜的 不捨的

但我們沒有留下一絲遺憾

R.I.P

永遠懷念你

2020/9/16

(中時新聞網)