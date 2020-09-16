近年ESG投資成為新顯學，以ESG為主要投資策略不僅早已是全球機構法人優先考量的標的，現在，一般投資人將有更多機會跟進！即將於9月21日展開募集的路博邁 ESG 新興市場債券基金，是國內第一檔專注投資於新興國家主權債的ESG概念型基金，提供投資人有別於以股票與企業債ESG評估為主的投資選擇。

路博邁投信總經理陳正芳表示，目前市面上ESG基金投資標的多以股票與企業債為主，較少涉及新興主權債，而路博邁集團新興債團隊早在 2000年就將 ESG 概念運用於主權債投資，至今已有長達20年的經驗，是業界中很早就導入ESG分析的團隊之一。

陳正芳表示，根據回測研究顯示，將ESG分析應用於新興主權債可望獲得顯著的超額報酬。以摩根大通全球多元新興市場債券指數為例，過去20年的年化報酬率約為7.8％，但若加上總體經濟與ESG因子分析，年化報酬率則提高至9.8％左右。

除了上檔潛利加分，下檔風險亦有明顯的控制效用。觀察新興債違約國家的ESG表現，可發現在治理能力上普遍表現較差，因此連帶拖累經濟發展及金融市場穩定。聯合國責任投資原則報告也指出，若國家的貪腐情況越嚴重，通常其債券違約的機率也大幅提高。因此，投資上藉由ESG分析，有助於排除信用體質較差的新興國家，降低違約風險。

雖然ESG蔚為風潮，但其中眉角可不少。尤其當運用在主權債投資時，更需要建立獨有的分析架構，以挑選與報酬表現最相關的因子。比如說，治理面其實才是評估主權債違約風險的最重要關鍵，相關因子如貪腐與清廉、法律規則、政治事件等，權重就需要比較高。

除此之外，也要避免只依賴第三方ESG評分，因為第三方資料結果可能呈現分歧。以斯洛伐克的ESG分數為例，摩根大通給予90，MSCI給予60，兩者差距高達30。但路博邁透過獨有分析架構綜合評估後，最終給予斯洛伐克ESG分數67，解決依賴第三方評分有可能顯著差異的缺陷。

陳正芳表示，路博邁 ESG 新興市場債券基金 ，結合路博邁獨有ESG分析與固有的總經分析，除了表現資優的國家，基金更加重視ESG分數進步國家的投資機會，以挖掘更多超額報酬機會。

(旺報 )