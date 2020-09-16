台中市食品藥物安全處稽查市面常見面膜品質，今年4月間啟動「面膜標示暨成分稽查專案」，針對藥粧店、大賣場、超商等販售場域，抽驗國產面膜共40件，檢驗微生物、重金屬及防腐劑等3類共19個項目均合格；另1款面膜「商品標示」未完整標示製造廠名稱地址、用途、全成分等，移請新北衛生單位調查。

食安處長邱惠慈說，「化粧品衛生安全管理法」已於去年7月1日施行，已有多項新規定上路，包括產品禁用及限用成分限量標準、網路及產品外包裝標示宣傳廣告涉及虛偽誇大或醫療效能準則等，另化粧品衛生安全管理法第7條標示新規定，將於110年7月1日實施，罰鍰從10萬元以下調整為1萬至100萬元。

食安處指出，市售面膜種類琳瑯滿目，台中市為面膜製造重鎮，約有65家生產面膜化粧品工廠，除「我的心機」、「佐登妮絲」等品牌外，代工產量更是首屈一指，統計107年至今年6月止，共查獲8件面膜因「標示」不符規定，祭出16萬元罰單，加強把關市售面膜品質。

食安處表示，民眾選購面膜可牢記「停看測」小撇步，停止相信誇大或涉及醫療效能不實宣稱、看清標示是否完整、以及首次使用新款面膜應先小範圍測試是否適合個人膚質使用，把握3要點選購面膜，才能用得安心。

(中時 )