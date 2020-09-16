雲林縣調查站連日稽查蒜頭囤積情況，引發社會關注，雲林地檢署16日邀集公平會、農委會等相關單位舉行專案會議，強調蒜價飆漲是事實，必需匯整各單位資料查明原因，經過稽查，已初步獲致蒜價緩降結果，目前不排除有蒜商以人頭方式匿報或謊報蒜頭囤積數量。

雲林縣調查站針對最近蒜價上漲至每公斤300元天價，本月至今進行3波行政稽查，共查獲400多公噸囤積蒜頭，雲林地檢署認為囤積蒜頭可能造成市場價格上揚，涉及妨害農工商罪嫌，已列為排除民怨應予優先偵辦的重大民生經濟犯罪。

雲林地檢署為了蒐集蒜頭相關資料進行大數據分析，藉以釐清蒜價飆漲原因，16日由檢察長洪家原召開專案會議，邀集農委會農糧署、公平交易委員會、雲林縣政府農業處、雲林調查站等單位，了解目前查獲的囤積蒜頭量是否合理。

洪家原表示，雲林調查站關心重要民生物資蒜頭價格波動，他予以肯定，檢方已根據其蒐集情資立案偵查，目的就是維持蒜價的穩定，維護公平交易秩序，藉此保障消費者、蒜農、蒜商3方權益，絕沒有政治因素或針對特定蒜商。

洪家原說藉由調查單位與農政相關單位的資料匯整，以及分析交易時間點、數量、模式，可以了解目前的蒜頭囤積情況是否正常，若蒜商有匿報、謊報蒜頭存量情況，將視為重點偵查對象，此次偵查原則就是「全面性稽查、重點性偵辦」。

專案會議最後達成3項決議，包括建立查緝非法囤積與聯合哄抬民生物價聯繫窗口；請各主管機關本於職掌，盡速按規畫期程進行稽查；呼籲蒜頭進口、生產、銷售業者，配合相關查察措施，不得非法囤積或聯合哄抬價格。

(中時 )