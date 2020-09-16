原PO貼出在馬桶後方發現的「牙齒」。(圖擷取自臉書社團爆廢公社)

今日正逢鬼門關，是好兄弟準備「收假」的日子。但在昨日就有網友分享，他在家清洗浴室時，卻從馬桶後方發現一顆完整的「牙齒」，可怕的是，詢問家人後得知並沒有人拔牙，貼文發出後網友也發毛表示，「快看水塔！」

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，自己日前打掃浴室時，刷馬桶到一半，卻從後方沖出一顆「完整的人類臼齒」，起初他懷疑是家人的，但詢問後得知，近期並沒有家人拔牙，這才讓他驚覺事態不對，嚇的說，「請問我該注意什麼？」

貼文發出後，讓大批網友直發毛喊，「X！太噁心了啦！真的會有陰影，廁所想整個打掉重練」、「這是什麼都市/廁所傳奇嗎」、「天花板有密室」、「七月這個也太毛」、「快查看水塔。」不過也有幽默網友回應，「其實牙仙仙子經過掉的啦」、「你家馬桶可能是通往某個空間的通道，要不要探險看看」、「牙仙忘記帶走了。」

此外，也有網友理性推理，「如果是租二手屋那有可能是上一家的，如果是全新的可能就是裝修師傅施工不慎弄掉的」、「注意牆壁是否翻修過」、「敲敲房子四周看看有沒有一處是感覺空心有夾層的。」

(中時新聞網)