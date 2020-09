黃鴻升(小鬼)16日驚傳在北投家中過世,享年36歲,影視歌3棲的他,5年前主演電影《角頭》化身兄弟,與王陽明互飆對手戲,今傳出噩耗,王陽明感嘆說:「小鬼,透過你,我學到怎麼勇敢大膽的去表演,You were a real performing artist,you were able to do it all,設計、藝術、主持、演員、歌手。兄弟,下輩子我們再一起當角頭!一路好走。」

小鬼為人相當重情重義,圈內人都知,其實他在阿Ken自編自導自演的電影《練愛iNG》中客串「哈哈哥」一角是毛遂自薦,當時他跟阿Ken說:「找我演什麼都可以。」即使戲份不多也樂於幫好友宣傳,曾私下情義相挺跟阿Ken說:「如果到宣傳時其他演員沒空,你覺得適合我的通告就找我去,時間都留給你。」

(中時 )