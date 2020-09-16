藝人「小鬼」黃鴻升今天(16日)意外身亡，得年36歲，震撼全台，不少藝人朋友聞言也崩潰直呼「怎麼可能」。根據調查，初步研判黃鴻升是在浴室跌倒後撞到頭猝死，不過有醫師推測，黃鴻升恐是心臟病發猝死後才摔倒的。

台北醫學大學附設醫院急診醫學科主治醫師高偉峰指出，一般發生跌倒意外，年輕人反應遠比老年人快，四肢可瞬間反應並支撐身體，根據世界衛生組織(WHO)研究，死者生前24小時內若活動力正常，身體無異狀，8成死因皆與心臟病有關；若是1小時內猝死，心臟病機率更是高達95%。

高偉峰表示，臨床上，不少個案都是因為心臟病發作後，才造成摔跤情形，其中常見的冠狀動脈心臟病的成因除了三高外，還包括遺傳、老化、過胖與吸菸。

警方調查，黃鴻升陳屍的位置在主臥室床舖旁，身上穿著T恤、內褲，浴缸內放滿水，疑似正要洗澡，慌張步出浴室，內褲脫至大腿，跌倒後口鼻撞擊地板，導致地板留有血跡，是否為心肌梗塞發作，檢警將解剖釐清。

去年黃鴻升健康檢查報告就曾顯示有「三高」情形，尤其是三酸甘油酯過高，讓他下定決心戒糖與澱粉，積極運動，成功減重7公斤。

(中時新聞網)