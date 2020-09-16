首屆金沙書院兩岸散文獎，日前公布得獎名單，以得獎作品為本所拍攝的微電影，共有三部，包括〈父親我回家了〉、〈寫戲給母親看〉、〈奶奶和她在台灣版圖上結果的核桃樹〉，主辦單位現已放到網路上，開放觀眾票選投票，可參加抽獎。

首屆金沙散文獎得獎名單包括首獎〈父親我回家了〉，以及第二獎作品〈寫戲給母親看〉與〈奶奶和她在台灣版圖上結果的核桃樹〉，作者分別來自台灣、安徽與河南。

其中首獎得主何志明，是桃園補教老師，他的作品〈父親我回家了〉，描述父親在大陸開放探親前一年過世，父親在老家廣東的老友兒子，多年後來台找他，他因此得知父親與老友當年的情誼，最終帶著父親遺物回到廣東，替父親完成「回家」的心願。

在拍攝前，微電影拍攝團隊先訪談過何志明，再調整劇本。在影片裡可看見兩名中年男子，因兩位父親的友誼而相識，相約一同到父親的故鄉，並以散文裡的文字作為旁白，其中一句，「還鄉，並非家在哪裡，而是人在哪裡。」為影片做了註解。

3部微電影的拍攝團隊，分別來自陸港台，影片評審包括香港電影編劇、廈門大學教授、台灣電視節目製作人、廣告系教授。

這3部微電影作品網路票選，可至臉書搜尋「中時電子報CAMPUS」粉絲專頁，即可連結投票。

(中時 )