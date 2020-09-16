中正路與明禮路口、中山路口皆進行水管汰換工程，預計明日完工。（羅亦晽攝）

工程單位已加派人員進行交管作業，市區派出所員警也於尖峰時刻協助疏導。（羅亦晽攝）

花蓮市區路面密集挖路施工，民眾頗為反彈，市公所要求暑假到8月底前，都禁止道路挖掘，然而，9月開始因暑期延宕的工程陸續動工，連日來已造成市區中正路再度大塞車，民怨再度四起。工程單位雖表示「盡量趕工」，不過用路人要求施工單位做好交管作業，並要求員警在尖峰時間協助疏導，以防交通打結。

公路總局第四區工程處14日開始進行中正路與仁愛街口路面刨鋪工程，管制範圍包含中原路、中和街等重要幹道；自來水公司自6月開始陸續進行水管汰換工程，施作範圍為明禮街口與中山路口。因其路段是上下班通勤主要幹道，且沿路有許多學校，造成民眾與家長許多不便。

游姓民眾說，工程廠商沒有通知用路人封閉路段外，連南北向的小巷道也封起來，加上沒有明確分流方式，每天下班走該路段「完全像是在走迷宮」；張姓民眾也說，這幾天接送小孩時，繞了三條路都找不到路只能一直迴轉，十分危險。

公路總局第四區工程處指出，中正路、中原路與中和街等主要幹道，以分段施作方式進行，目前已完成中正路仁里橋至中原路約500公尺的北上路段，並已開放單線雙向通行，南下路段目前仍正在趕工，盼中秋與雙十連假前能完工。

公路總局第四區工程處表示，原先預計在8、9、10月進行路面施工，因暑假期間市公所禁止施作，故在9月動工，施作前也有請廠商告知附近居民與店家，並發佈新聞告知用路人；未來也會加派人員於尖峰時段進行交管，解決塞車問題。

自來水公司指出，中正路權屬公路局，市公所禁挖部分則是針對市公所路權，故暑假期間仍持續進行水管汰換工程。原先預計在上月中旬完工，但明禮路口與中山路口水管線路較複雜，所以才會施作至今，2個路口施作工程最慢預計在17日完工；期間都有請警方協助進行交管作業，請民眾耐心配合。

(中時 )