台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）16日公告，子公司榮福在「彰化縣溪州資源回收廠焚化爐操作勞務專案」案中順利得標，期間自2020年10月1日起共9個月。此案對久陽而言，意義重大，因這是入主榮福後拿下的第一個環保專案。連同榮福在手營運的新竹焚化爐意味著久陽在環保市場的市占率又往前邁進一步。

久陽表示，「彰化縣溪州垃圾焚化廠」目前由中油公司自行代操作管理，而榮福今日取得溪州焚化廠的勞務專案，透過協助及搭配中油公司人員共同操作該廠，能提早深入瞭解實際操作現況及設備運轉情形先行「練兵」。由於該焚化廠即將於2021年6月1日屆滿重新招標，屆時將重新辦理下一階段之委託操作管理招標工作，且期間長達15年。雖然此次取得的勞務合約僅為期不到一年，但對參與下一階段的委託操作管理招標事宜料將有所助益。因此，榮福今日得標此案，可視為久陽偕同榮福正式挺進環保市場的前哨戰。

久陽董事長孫正強表示，目前國內24座營運中的大型垃圾焚化廠，已於2017年起陸續進入重新招標及設備整備改建階段之高峰期，榮福會全力備戰以取得更多後續之焚化廠整改、委託操作管理專案及焚化廠BOT興建專案。若能順利取得任一標案，估計將有15年的穩定收入，其中部分焚化廠還開放垃圾自收權利，對得標業者來說，等同再增添整體營收成長的動力。

孫正強表示，久陽將朝政府全力推廣的再生能源商機布局，藉由台灣鋼鐵集團現有的組織架構與資源基礎下，利用榮福公司擁有的實務經驗，積極拓展環保領域各項業務；同時也將自主評估興建再生能源廢棄物處理設施，擴大環保事業版圖、追求集團企業的永續成長，扮演產業共生、循環經濟的重要關鍵角色，並攜手台灣鋼鐵集團同步進入環保及循環經濟市場。

(工商 )