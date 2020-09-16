台北市中山區健康服務中心16日在中山區公所舉辦「健康城市暨高齡友善成果發表會」，特地邀請稻江護家時尚科同學陪同失智長者著婚紗走秀，勾起了長者過往的浪漫回憶，也營造青銀共融的和諧氣氛；由6位時尚科同學以新娘禮服造型，並以花童角色陪同賴仁夫婦、江清義夫婦及李台平夫婦6位長輩走秀，現場充滿濃濃溫馨感人氣氛。

稻江護家素有「新娘學校」美稱，在這次活動中，稻江護家時尚科獲邀舉辦一場「真愛永恆 浪漫憶生」的婚紗秀，除走秀造型由時尚科學生擔綱演出外，擔任迎賓的「禮賓社」也相當吸睛，舉手投足都展現優雅的氣質及儀態。

稻江護家校長郭淑蕙指出，婚紗秀中的造型由時尚造型科實作「彩妝」、「妝髮」服務及「走秀」指導，讓學生藉由技術服務與長者相處，促進青銀共融；這場失智長者的活動，不僅讓同學將專業學以致用，也可以學習到面對長者應有的尊敬及打造失智友善環境的重要。

稻江護家時尚科主任李金寰表示，這次的活動也是新娘祕書實務課程的學習成果展現，時尚科為學生量身打造新娘祕書人才，培育時尚彩妝大師，同時也注重同學美學的培養，加上同學平日也有上美姿美儀課程，因此每位同學一登台都能像是新娘般美麗動人。

時尚科同學林宣妤表示，結婚一輩子最甜蜜的回憶，透過陪長者婚紗走秀，盼讓長輩能想起過去的相戀時光；時尚科同學曾于瑄也說，當她幫阿嬤化妝時，一旁的阿公直誇好美麗，相信一定很深愛彼此。

(中時 )