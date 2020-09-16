法務部研擬《科技偵查法》草案引發侵害人權爭議，法務部長蔡清祥16日親上火線提出說明表示，科技偵查法是為了讓執法人員有科技的新興工具來依法查證、偵辦犯罪，這才是保障一般的公民，所以科技偵查法是犯罪偵查工具不是偵防工具。

科技偵查法引發為何不修正《通訊保障及監察法》而是另外立法，及侵害一般民眾隱私的爭議。

蔡清祥指出，通訊保障及監察法要監察的對象還有內容無法涵蓋新興科技，例如無人機或GPS等，所以要用特別法的方式再做規範，其他國家沒有對這些工具立法但是都在做了，台灣要比其他國家更嚴謹，用特別法來讓大家遵循。

蔡清祥強調，科技偵查法不是要對一般人實施的，而是要對犯罪嫌疑人，要經過一定的程序、一定的範圍對象才可以做的，並非如外界的說法是要針對全民。至於被抨擊為「警察國家」，蔡清祥說這是刻意扭曲，科技偵查法是讓執法人員有科技的新興工具來依法查證偵辦犯罪，保障的是守法的公民。

(中時 )