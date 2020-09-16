土耳其貝卡爾公司（Baykar）所開發的第一架土耳其自製飛行車「加札利」(CEZERİ Flying Car)，最近完成了初步飛行測試。

防衛世界(Defense World)報導，「加札利」全重230公斤，僅容1人乘座，在座艙上方有2具採用電力驅動的同軸反向螺旋槳，既可扺消扭矩，也可增加升力。

Turkish flying car CEZER made its first flight

9月11日，「加札利」首次進行測試，這一天的測試還綁有安全繩，完成了成功起飛；到了9月14日~15日的測試，取消了安全繩索也成功起飛了，飛行高度為10公尺。

由於電力驅動系統與鋰電池的成熟，許多國家都紛紛展開飛行車的研發與製造，視為國家科技事業的象徵，比如日本在4年前，就宣示要在2020奧運揭幕前夕，以飛行車來運送聖火，有「飛進未來」的意味。雖然疫情使得奧運順延，但是日本首款載人飛行汽車SD-03，首次成功試駕。

土耳其大約在一年半前，貝卡爾公司也開始研究飛行車。該公司表示，目前是原型機階段，所以都是無人駕駛。不過目前也是載人飛行。預估在3~4年內可以看到載人飛行車的試驗，不過法規與安全性等挑戰仍然很多，所以真正的商業實用化，可能還需要10到15年的時間。

加札利是單座旋轉翼飛機，由8台無刷直流電動機和螺旋槳對組成，最大巡航速度為100公里/小時，飛行高度為2000公尺，充滿電力的最大航程為70~80公里，，續航力為1小時，有效載荷能力為80-100公斤。

(中時新聞網)