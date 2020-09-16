中歐峰會上歐盟領導人與大陸國家主席習近平達成協議，宣布將正式簽署《中歐地理標誌協定》。這個在大陸官方媒體大力宣傳為具有里程碑意義的協定，卻讓一般人摸不著頭緒，「地理標誌協定」是什麼？為何這時簽此協定這麼重要？簡言之，此協定是談判長達8年的中歐投資貿易全面協議的一小部份，因此重要的不是地理標誌協定本身，而是中歐「簽署」協定在政治上的意義。

從協定的內容與談判歷程來看，《中歐地理標誌協定》全稱為《中華人民共和國政府與歐洲聯盟地理標誌保護與合作協定》，是屬於智慧財產權協定下的一部份，用以界定商品與「地理標誌」(或地理標識)的關係，這類標識起源於法國葡萄酒釀酒業，目前在國際上使用最多的是農特產品與工藝品，例如慕尼黑啤酒、愛爾蘭威士忌、帕瑪森乳酪等，都是加了地名的特色商品。因而這次宣布簽署協定後有評論認為，此一協定受益最大的是本次被列入受保護商品其中之一的郫縣豆瓣醬，而類似郫縣豆瓣醬的商品對中歐全面投資貿易關係的重要性如何，那就不言可喻了。

從地理標誌協定的談判歷程來看，該項談判是全面投資貿易談判中智慧財產權項下的一部份，都是在2011年啟動談判，歷時8年後在去年底達成協議宣布結束談判。陸媒表示，此協定是大陸對外簽署的第一個全面、高水準的地理標誌雙邊協定，也是「近年來中歐之間首個重大貿易協定」，既然這個全面投資貿易協定下的一小部份都算近年來中歐間第一個重大貿易協定，可見得中歐這麼多年的談判成果除此之外實在乏善可陳。而且此項談判早在去年底完成，宣布要簽署協定也只是形式意義，並非這次中歐峰會的成果。

但在目前國際政治形勢下，習近平在中歐峰會不能沒有成果，大陸現在被美方極力擠壓，必須在國際政治上透透氣，找到有足夠實力的政治夥伴並獲得支持，而歐盟是全球最大單一市場，在國際上有不下於美國的影響力，是大陸在對抗美國時必須爭取支持的最佳夥伴。想像一下，如果這次峰會上沒有達成足以向國際展示的協定，又被歐盟在人權問題上一陣批評而毫無共識，那會讓美國及「五眼聯盟」等國際反中陣營何等振奮？中國大陸在新冠疫情之後面臨的國際形象劣勢又會受到何等的衝擊？

大陸的歐洲專家、中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建也對媒體表示，歐地理標誌協定的簽署有3個意義：1.在疫情衝擊下，中歐經貿關係持續發展；2.中歐智慧財產權談判有積極進展；3.美國對中歐此項談判施加的干擾未能奏效，中歐關係發展不受美國影響。顯見協定簽署的不在紙上，而在國際政治宣傳上。

總之，陸媒如此吹捧地理標誌協定，其重要性並不在協定本身，而在於此刻與歐盟簽署協定的政治意義。在美中關係幾近崩裂的當下，北京要用協定的簽署來證明中歐關係透過談判與合作仍持續推進，在鞏固與最大單一市場關係的同時，國際宣傳上可以反證美方在處理美中關係上的蠻橫與無理，並以此向全球展示大陸是可以透過談判來改善關係與加強合作的國家。

(中時新聞網)