臺南地區農會地處海線的安南區，日前與位在山區的龍崎區農會合作，家政班成員趁著中秋節前，到龍崎區體驗挖筍、竹炭窯與竹炭燒活動，進行「山與海」的跨區交流。

臺南地區農會家政班成員平日擔任農業志工，協助會務或樂齡舞蹈班團練，農會日前讓婆婆媽媽們前往山區進行一日時農教育交流，包括田媽媽竹筍風味餐、綠竹筍料理與次級品加工示範。

臺南地區農會表示，市區婦女藉由農村體驗，認識食物從生產到銷售的過程、食在地及吃當季的文化理念，推廣友善小農，達到向下扎根的功效。

(中時 )