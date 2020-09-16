海區與山區農會合作 推廣食農教育體驗 18:422020/09/16 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臺南地區農會家政班成員到龍崎區體驗農村生產與銷售過程。（台南地區農會提供／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺南地區農會地處海線的安南區，日前與位在山區的龍崎區農會合作，家政班成員趁著中秋節前，到龍崎區體驗挖筍、竹炭窯與竹炭燒活動，進行「山與海」的跨區交流。 臺南地區農會家政班成員平日擔任農業志工，協助會務或樂齡舞蹈班團練，農會日前讓婆婆媽媽們前往山區進行一日時農教育交流，包括田媽媽竹筍風味餐、綠竹筍料理與次級品加工示範。 臺南地區農會表示，市區婦女藉由農村體驗，認識食物從生產到銷售的過程、食在地及吃當季的文化理念，推廣友善小農，達到向下扎根的功效。 (中時 ) #農會 #體驗 #臺南地區 #食農教育 #地區農會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 必備Apple Watch 新加坡與蘋果合作推動2年國民健康促進計劃 10:152020/09/16 科技 關山夜太美 巡田水、數星星活動進入倒數 18:112020/09/16 寶島 氣候變遷 台南白河蓮藕提前開採 14:382020/09/16 寶島 苗加碼茶新植補助 吸引青農返鄉 04:102020/09/16 地方新聞 潭子農會穀倉1.7億元開工修復 盧秀燕感謝洪慈庸 14:342020/09/16 政治 基隆2000名小四生攜手進戲院 將國際級演出免費看 03:592020/09/16 生活 香蕉價格低 陳其邁要求各單位協助促銷高雄香蕉 18:492020/09/16 生活 苗栗青農聯盟成員半路出家投入農業 17:232020/09/16 寶島 鄉村規劃 蘇煥智籲稅收留地方 04:102020/09/16 政治要聞 全國古蹟日台南主場 16縣市攜手推廣文資保存 14:442020/09/16 生活 寶島熱門新聞 鬼門關！台南王爺突下令：4生肖今晚勿出門 3千人轉傳示警 - 生活 衛福部明年育兒津貼加碼 加倍每月發5000 - 生活 小鬼36歲逝世噩耗 女友峮峮5分鐘前才知道 - 娛樂 火車激情「成人版」男手伸進褲狂挖 女難耐猛扭臀 - 社會 小鬼36歲猝逝浴室門口「呈屍僵狀態」 法醫高大成推測2死因 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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