法務部公告「科技偵查法」草案僅有5天時間，遭在野黨立委強烈質疑，立委還要求行政院下令各部會遵守公告期60天規定，行政院發言人丁怡銘表示，針對外界質疑，已請法務部就職權回答。

行政院在2005年曾發出祕書長函，要求為落實法規命令草案預告制度，強化民主程序，各機關訂定、修正及廢止法規命令的草案預告期間，自即日起不得少於7日，並應配合行政院公報刊登時程。

函文說明中表示，行政程序法所定預告程序的規定，在使民眾能事先瞭解並有參與及表達意見之機會。故對於法規命令訂定、修正草案及廢止案之預告，應有相當之期間，但依行政院公報編印中心統計，部分機關辦理預告期間甚為短暫，無法達到行政程序法所定預告之目的。因此，各機關法規命令訂定、修正草案及廢止案之預告期間，不得少於7日。

另外，法務部在2017年2月的行政函示中指出，法規命令草案公告期間，應至少公告周知60 日，「惟因情況特殊，而有定較短期間必要者，各機關得另定較短期間」，又是否應避開連續假期以為公告，允宜由行政機關本於權責審酌相關因素決之。

針對但書部分，法務部表示，有下列情形之一，依各該規定辦理：（一）情況急迫顯然無法事先公告周知，或法律草案經主管機關檢視確認與貿易、投資或智慧財產權無關者，得免為公告周知。（二）情況特殊，有定較短期間之必要者，各機關得另定 較短之期間，並應於草案內容公告時，一併公告其理由，先予敘明。

對於高度敏感的法務部技技偵查法草案僅有5天預告期，引起立委不滿，丁怡銘表示，政院已請法務部就職權提出回答。

(中時 )