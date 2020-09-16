基隆中山區日前有多處大淹水，整條街水淹至小腿腹，不少居民連回家，都要捲起褲管跋山涉水。（吳康瑋攝）

市議員張秉鈞於16日指出，該區排水出口太小，易造成造成出水孔回堵。（吳康瑋攝）

市議員張秉鈞於16日指出，該區排水出口太小，易造成造成出水孔回堵。（吳康瑋攝）

市議員張秉鈞於16日指出，該區排水出口太小，易造成造成出水孔回堵。（吳康瑋攝）

基隆中山區日前有多處大淹水，整條街水淹至小腿腹，不少居民連回家，都要捲起褲管跋山涉水，西康里居民喊話說，一年就會淹好幾次，只要有強降雨就會淹水，門前成小河，根本就是噩夢，市議員張秉鈞於16日指出，該區排水出口太小，易造成造成出水孔回堵，排水至西定河也須考慮縱軸流向避免影響下流，工務處將在三個月內完成整體的評估，並編列預算明年施作。

西康里長張繼志指出，該區自西定高架道路蓋好後，就不定期發生淹水，政府在兩年內就已經到復興路會勘至少五次，並持續挖路面改善，但不管是加大排水孔，還是將排水道加深，都沒有杜絕淹水的情況，只要有強降雨，整條馬路就照樣淹水，他說，這樣的情況造成居民出入的困擾，連要從高架道路進入市區的車輛都要冒著打滑風險，希望盡速改善。

工務處指出，復興路淹水嚴重，若僅加大排水孔或導流至西定河，也只是短時間的把水移到其他區域，無法改善積淹源頭，並且西定路排水孔太小、排水道太窄，導致積淹的原因繁多，所以市府將會委託專業顧問公司做整體的評估，最快在兩個月內提出西定路、復興路一帶的改善報告，解決居民的困擾。

張秉鈞指出，日前正濱國小的地層疑因雨水掏空而下陷，而中山區的復興路、中和路也是逢雨必淹，導致居民不堪其擾，他指出，該區評估報告今年底完成，明年初就會在議會提出預算編列、施做，整體改善積淹的舉措將於一年內完成，否則持續淹水會讓在地居民人心惶惶，希望盡快解決這隱藏版的危險。

(中時 )