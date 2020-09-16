基隆學童墜7米大坑，疑因箱涵頂板破損導致。（吳康瑋攝）

基隆市正濱國小王姓男童15日下午到資源回收室，因地面塌陷墜落大坑洞，土木技師於16日現勘，初判肇因為近期大雨，下方箱涵水量達飽和，水壓往上擠壓造成頂板損壞而塌陷，王姓學童父親指出，目前孩子的雙眼仍淤青腫脹，眼壓過高一直降不下來，人還在加護病房觀察，雖然看得見一公尺左右的視線，但自己仍非常擔心孩子的視力受影響。

台灣省土木技師公會基隆辦事處長江枝煌表示，基隆近期下大雨，由於瞬間雨量過大，設在資源回收室下方的箱涵達到飽和，水壓不斷往上擠壓，造成箱涵頂板損壞才會發生塌陷，針對後續改善方式，他指出，由於箱涵高程下降約4公尺，建議利用高差做滯洪池，重新施工後也能設檢修口，以便後續維修，校區內的U型溝也要一併檢討和改善，並且因為早期沒有設沉砂池，泥砂帶到下游造成水溝淤積，使得通洪斷面不足，建議在上游增設沉砂池。

基隆市政府簡任秘書杜國正指出，學生保險依規定正在申請中，後續會持續協助家長爭取應有的權益，並給予必要協助，他說，未來市府也會全面檢視各校排水系統，若有淘空情況立刻回報，並緊急前往處理，而這次發現排水箱涵埋在地底下，有破管不易檢視，未來也會盡可能做明管，容易維護。

王父表示，學校只向他說意外是下大雨造成的，但肯定不是這樣子，應該是已有小範圍的塌陷，加上豪雨坍的更快，只是學校沒有發覺，雖還無法判定是天災或人為因素，但他認為讓小孩好好的來上學，卻變成這個樣子，任何人都不能接受，他說，兒子睡覺時還嚇到驚醒，過了一天還很昏沉，但情況已好很多，師長這兩天也有前來關心，希望學校能全面改善，避免再度發生。

(中時 )