基隆就業中心於19日在東岸商場舉辦多元培力攜手慶中秋聯合展售活動，共有19個培力計畫執行單位，展售原住民山豬肉香腸、馬告肉乾、各式鳳梨酥糕點、手作餅乾和蛋捲、堅果醬等中秋佳節伴手禮，就業中心指出，現場不止會開放手作文創品的活動，更有「人氣活動參加禮」，參加的前150名皆可免費贈送，另外，消費滿600元就可以兌換精美禮品。

就業中心為歡慶中秋聯合展售活動，除邀集19個計畫執行單位展示在地深耕的執行成果外，更在現場準備友善素食的香椿餅、麵疙瘩及素香鬆、薄荷茶包及地瓜組等商品，供民眾選擇，並且文創商品有手作拼布藝品、草本手工皂、聚落文創品及瓶燈、手作木製品等好物，近百種商品可滿足各種採買需求外，現場還提供義剪與DIY體驗活動，也有優惠價的紓壓按摩。

主任盛慧中說，為協助發展在地產業、弱勢求職者就業，就業中心長期以來輔導「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」，109年度輔導28個執行單位，協助88位弱勢求職者重返職場，並希望透過在展售活動支持在地產業發展，若有民眾欲知詳情訊息，可洽就業中心六堵分站，現場展售時間為19日上午11點至下午3點，地點在東岸廣場3樓中庭廣場（基隆市仁二路236號）。

(中時 )