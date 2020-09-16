邱雅淳堅持原料採全手工製作。（黃婉婷攝）

開著1台豆花攤車，現年32歲的邱雅淳每天都會到楊梅埔心、富岡地區叫賣，由於出身餐飲科系，又曾進飯店拜師學藝，職人氣場不言而喻。對食安相當關心的她，在一碗豆花端出去前，從採買、清洗、熬製到調配，全都不假他人之手，堅持讓客人吃到最純粹的天然風味。

古靈精怪的邱雅淳，從小就對學科興致缺缺，就讀清華高中餐飲技術科系後，實作成為一場神奇冒險，成天在中餐、西餐、烘焙與花式調酒等世界中打轉，畢業後決定專心朝烘焙之路前進，撰寫她的學徒修練手冊，卻因太過操勞弄傷雙手，因緣際會下回到母校任教。

擔任教職的日子裡，邱雅淳一直有個遺憾。她說，雖然教書很快樂，但打造個人工作室的念頭長期懸在心上，才會在去年8月斷然辭職，轉而以餐車開攤的方式，販賣老少咸宜的豆花，「你是幫自己做啊，你比較甘願啦。」

「你少一個步驟就不行啦！」科班出身的邱雅淳，對待自銷產品毫不馬虎，攤車上看得到的原料，都是親手採買與烹煮，如紅豆堅持慢火細熬，芋圓、珍珠不摻化學添加物。製作豆花時，連水與豆漿的比例都精心計算，才會入口綿密、嚼來滿口豆香，沒有一般豆花的焦味。

自認有學徒魂的邱雅淳，認為堅持細節是最高準則，不能抱持差不多的心態，尤其現在食安問題當道，天然製品更顯珍貴，雖然備料耗去許多時間，但回客率就是最好的禮物，在即將創業滿1年的時刻，她非但不打退堂鼓，反倒更加堅信自己的選擇，持續往前邁進。

(中時 )