許悔之（左）的手墨創作，在畫廊經理人郭玲蘭看來具社會實踐性。（鄧博仁攝）

詩人、出版人，許悔之3年前開始以書寫觀音、抄經、寫詩為創作形式，對他而言，「手墨」是他扣問自我，分享生命由苦澀到度脫的形式，今年在台北市立美術館《字。療》書寫行動計畫以及近日正於大觀藝術空間展出《夢中繁華—許悔之手墨展》，是3年來更自在運用墨趣，以古老的筆墨書寫當代意識的嘗試。

「分享的本質仍是一樣的，包括自我的扣問和解答，透過美和藝術的形式分享。」而這樣的創作之路，許悔之也開始以更開放、自由甚至純抽象的筆觸來詮釋當下。「我不是書法家，不是在傳統的訓練中」但詩人出身的他，仍由愛字、愛墨的傳統出發，許悔之認為「墨是我在這世界的隱喻，是自己詩意人生的媒介」。「墨趣」的多種嘗試，對他而言都是一種「畫境」。

「希望這樣的創作不只是寫字而是有『畫境』，在墨外有境，字外有字，去理解一個字的感情。」許悔之認為這樣的創作意義不在於只是寫唐詩、宋詞、佛經，而是以當代的意識，讓筆墨這看似最古老的表現形式，帶著觀念藝術的想法前行，於是「我寫寒山子的詩，也擬寒山詩，但是用墨造境，是一個現代人寫寒山詩，有自己的部份。」書寫，對許悔之而言也不只是筆墨，他用上油畫刷子，甚至日本茶道的茶洗；墨色嘗試礦物顏料、壓克力顏料、銀泥等；或拓，或染，或以紙面摺痕創造畫面律動，如許悔之所說：「帶著一種冒險」讓創作帶來心靈的自由。

北美館的創作，許悔之以160公分高的屏風仿古代題壁創作，在別人寫完的詩、詞後，帶著當代的意識去理解後再創作，與古耀華、張維元兩位書畫家共同進行冊頁創作，對許悔之而言，形式雖是古老的，但書寫內容卻是疫情後透過理解他人的共同創作卻是最當代的。

大觀藝術空間郭玲蘭指出，從許悔之的創作看到的是不依賴傳統技法與框架的詩、書、畫、印、裱，形式上豐富多元，而由文學跨足視覺藝術，亦有著「令人動容的社會實踐特質」，對郭玲蘭而言，這樣不傳統的「手墨」，其中盡是熱情與慈悲。

(旺報 )