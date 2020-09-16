徐其萬在議事堂為迫遷戶請命。(徐其萬提供／蔡依珍桃園傳真)

徐其萬在議事堂為迫遷戶請命。(徐其萬提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園航空城計畫目前正在進行地上物複估，議員徐其萬16日再度痛批查估跟市場行情「差很大」，民眾怨聲載道，市長鄭文燦強調個案都可以申請複估，目前複估率達6成，也都由市府公務員主責，強調祭出的10大優惠約增加100億元，要讓民眾權益極大化。

徐其萬在議事堂為迫遷戶請命，桃園航空城開發喊10年，終於要在11月辦理土地徵收公告，但地上物查估像擠牙膏，說好聽叫滾動式檢討、說難聽的叫「青青菜菜 」，有反應就辦複估、沒聲音就 「唬弄」 。

徐其萬舉例，像是一般氣密窗和防盜氣密窗價差達2.5萬，1樓店面跟住家市價也不同，小店家營業損失也未補償，地下室還要開挖、防水、牆厚、鋼筋多建造成本高，但這些補償都相對低，感嘆「查估與實際市面行情差很大」，放話道：「政府如果沒有照顧被迫搬遷戶，我們不會離開家園！」

鄭文燦重申，桃園航空域安置會秉持「先建後遷」原則，2024年10月才會全區開工，用將近4年時間處理拆遷補償，安置住宅及安置街廓，強調市府針對航空域迫遷戶祭出10大優惠方案，包括優先搬遷獎勵、程序違建和二度拆遷成數提高、小坪數家戶安置差額補貼等，蛋白加蛋黃區的地上物拆遷補償比過去多了100億元以上。

鄭文燦指出，市府在進行複估、建物評點等作業時，並不會籠統處理，針對各個不同的評點項目亦或是有遺漏的部分皆可一併提出，沒有繳稅的小店家、沒有立案的違章工廠，他也指示經發局主動協助商家完成立案及營利事業登記作業，屆時依照合法店家給予該有的補償，以「同理心」的角度完成查估作業。

工務局長賴宇亭也強調，桃園升格以來，每年皆有依照營建物價指數來做調整，目前評點已調至12.2元，查估廠商如有不確實的部分，將會依合約規定處辦，會請工務局同仁協助確認，力拼11月底完成所有複估作業。

(中時 )