執行生態紀錄的過程中，團隊發現野生黃鱔與田鰻。（徐楚茵提供／黃婉婷桃園傳真）

桃園市新陽平社區大學為讓生態在教育紮根，年初時攜手環境巡守隊、永寧里，進行為期10個月的楊梅區老坑溪生態調查，未來將把調查結果製成豐富圖鑑與小地圖，推廣至國、中小校園，並致力把教育現場搬到戶外。

老坑溪是楊梅「生命之河」社子溪的南源，因早年原住民營居地老坑而得名，溪源在老坑尾山海拔380公尺處，全長約7公里，河流多彎，最大特色是除人工水圳外，並無其他支流，成為單一水系，近年來受開發影響，中下游段汙染嚴重，僅有上游仍存豐富生態。

新陽平社區大學執行秘書徐楚茵說，由於老坑溪上游多為客家單性聚落，居民對生態一定意識，卻也感嘆河川遭受破壞，中下游僅能見到吳郭魚、琵琶鼠魚等外來物種，因此今年1月，她邀集社大志工、老坑溪水環境巡守隊與永寧里民，跟隨專家腳步走進溪岸，紀錄土地生態。

過程中，眾人根據不同物種習性，利用擺放蝦籠、釣魚及捕撈的方式，為當地珍貴物種拍照、存檔，除了溪哥、黃鱔、田鰻等物種，翩翩飛舞的善變蜻蜓也現身山林，還出現「水源指標蛇」白腹游蛇，顯見上游處是乾淨水域的證明。

「必須要把種子先灑下去！」徐楚茵笑說，待調查完畢後，團隊會將主力放在製作生態圖鑑上，放在公開平台供民眾參閱，也會將物種分布、流域狀況繪成地圖，搭配劇場與故事，軟化生硬的保育知識，讓老坑溪流域故事能走入校園，達到向下紮根，進而吸引孩子前來溪中走讀。

(中時 )