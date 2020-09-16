高雄市長陳其邁16日下午至旗山區關心香蕉產業，現場推薦旗山香蕉加工食品，促銷高雄香蕉。（林雅惠攝）

高雄夏季香蕉產量多，導致價格低落，高雄市長陳其邁16日下午至旗山地區訪視蕉農及外銷集貨場，關心產地蕉農近況與香蕉產業，陳其邁表示，已要求各單位協助促銷高雄香蕉以穩定蕉價外，也承諾要為蕉農打開外銷通路。

陳其邁表示，過去他在擔任行政院副院長時，每天都會關心農產品價格，現在作市長，要顧高雄香蕉農民的收入，所以整個高雄通路要盡速打通，不管是教育局學校、飯店及相關通路就必須打通增加市場，讓高雄香蕉價格回穩。

陳其邁指出，香蕉在日本的末端銷售價格一公斤是180元，中國大陸是100元，農民或是市府的立場，當然希望能夠打通國際銷路，重點是怎麼樣幫農民賣一個好的價格。

他強調，國際通路行銷，每一個國家都不會放棄，以現在日本人對台灣香蕉印象非常優良，在日本有獨特的產品定位，所以當然還是重視外銷。

他並指出，已與國內大賣場家樂福協商好，加強對高雄香蕉的採購，另上週也與農委會主委陳吉仲聯絡，希望能夠獲得妥善處理。

此外，高雄市政府農業局也以多角化方式行銷高雄香蕉，除傳統批發市場通路外，也在高雄首選電商平台、電視購物頻道等加強行銷力道，並推廣學童營養午餐採購食用，再透過鼓勵企業認購及高雄綠色友善餐廳共同採購。

(中時 )