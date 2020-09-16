雲林縣北港圖書館2樓為親子區，方便父母帶著小朋友親子共讀。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮立圖書館經整修，50餘年老建物煥然一新，鎮公所每年編列50萬元經費購書、打造「小誠品」空間氛圍，同時舉辦各種免費親子活動，大幅提升閱讀風氣，獲今年雲林縣公共圖書館評鑑第1名。

北港鎮立圖書館由北港活動中心改建而成，至今已有50餘歷史，外觀老舊、內部設施毀損，亟待改善，雲林縣政府因此編列2000餘萬元整修，打造全新閱讀、視聽空間，2017年啟用，訴求分齡分眾、豐富藏書、優質空間，成為民眾眼中的「小誠品」。

圖書館館長林月霞表示，圖書館整修前空間動線不佳且缺乏主題性，整修後1樓設有「分齡分眾」閱讀區，包括新住民、青少年、銀髮族區；2樓則是獨立的兒童區、嬰幼兒親子區，方便父母帶著小朋友親子共讀。

為了帶動地方閱謮風氣，北港圖書館除了每年購買50萬元新書，還不定期舉辦各種免費親子活動、名人演講、影片欣賞，將圖書館打造成1處多元藝文空間，民眾借閱率年年提升，不僅榮獲雲林縣公共圖書館評鑑第1名，更讓北港鎮拿下全國閱讀率表現績優城市。

北港鎮長蕭永義指出，圖書館距離北港警分局不到500公尺，安全有保障。原本設於警分局旁的臨時圖書館，則轉型為圖書館附設K書中心與數位學習區，每天都吸引周邊北港高中、北港農工、北辰國小學生來自修，全方位推廣鎮內閱讀風氣。

(中時 )