司法博物館為建於1912年的原台南地方法院，外觀有著壯觀的圓柱以及圓形的巴洛克式屋頂。（東南旅遊提供）

台南富驛時尚酒店「時尚房」雙人房2小床、約7坪。（摘自台南富驛時尚酒店粉絲專頁）

台南山上花園水道博物館。（東南旅遊提供）

秋遊氣候宜人，近期遊客安排中秋雙十連假，其實平時安排休假、週休二日都很適合。東南旅遊表示，最近遊客喜愛安排精緻深度旅遊，尤其台南套裝行程，旅人可以體驗府城的文化經典，以及參雜著現代感衝突趣味。業者表示「台南好古意~老塘湖‧菁寮老街‧府城建築藝術之美二日遊」熱銷，除深度旅遊台南府城外，其套裝行程售價3700元起，頗具吸引力。

旅途首日，遊客可從認識台南的古蹟開起，於1912年落成的「司法博物館」，文青必朝聖，其建築保留巴洛克式風貌，出自日籍建築師森山松之助之手；造訪日治時代留存至今的「林百貨」，或縣定古蹟「山上花園水道博物館」、以及IG打卡必拍的「台南市美術館2館」，其時尚五角造型純白建築皆外拍首選。

旅客入住的「台南富驛時尚酒店」位於中西區，步行5至10分鐘可抵達多處名勝古蹟，交通位置極佳，鄰近國華街美食，海安及友愛商圈，步行3分鐘可至神農老街、水仙市場享美食。

府城老街美食眾多，旅程第2天，造訪「後壁菁寮老街」，依舊保留台灣百年風貌，當地有許多古早味店家商店之外，亦為電視劇《俗女養成記》拍攝場景之一。想要一秒穿越宮廷時代，「老塘湖藝術村」可以讓你穿上古裝，扮演喜愛的角色，穿梭在懷舊古村莊，裡頭充滿台灣早期農村生活、閩式建築及不同風格特色，是個世外桃源。台南古色古香，美食的滋味讓人留念，但文化藝術、鄉土風情與時尚的融合，讓旅人值得再三造訪。

(中時 )