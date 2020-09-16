日前台中一對年輕學生情侶，搭火車時無法控制對彼此的慾望，男生直接在車廂裡，將手伸進女生褲子裡做不雅動作，「規律起伏」的影片被同車乘客拍下，在網路上掀起風波，學校也表示會召開性平會議，沒多久臉書出現一段影片，一對中年情侶「更激烈的起伏」，網友看傻直呼「成人版」嗎？

網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享一段影片，地鐵裡一對中年情侶，坐在車廂椅子上，身穿藍外套的女子，側趴在男子腳上，只見男子的手伸進女子褲子裡，整隻手幾乎「埋進去」，女子則是不斷扭動，看起來似乎很享受，這段激情影片也被乘客錄下。

中年情侶無視乘客，直接在大庭廣眾誇張曬恩愛，網友看完影片狂虧「要幫他們叫救護車嗎」、「挖屁股嗎」、「太噁心了」、「蟯蟲檢查啦」、「有沒有先洗手啊？大眾交通運輸很多細菌，這樣很容易發炎欸」、「便秘用浣腸比較快」、「男都用到手都冒青筋了，女的都發抖了還不放過」。

很多情侶熱戀時難以控制，常常被民眾拍下，在公眾地方做出不堪入目的動作，且現今網路發達，傳播速度相當快，不小心「X蟲衝腦」，可能就會被錄下，想恩愛時可以到隱密私人的地方，既可以放心恩愛也不怕被看光。

(中時新聞網)