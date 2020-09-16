一向好脾氣的小鬼，當年罕見飆罵女學生。(取自YouTube)

小鬼發飆片段 前因後果

小鬼黃鴻升出道18年，今(16日)被發現猝死於北投住家中，享年36歲，噩耗震驚演藝圈。他生前待人親切有禮，對粉絲也好的沒話說，但11年前卻罕見在一場公開活動中對一名女學生動怒，讓站在一旁的小豬羅志祥也傻了。

小鬼當年與小豬搭檔主持《娛樂百分百》人氣超旺，被邀請至一場校園活動，與學生玩海帶拳。當時一位上台的女同學表示不會玩拳，小鬼問她「那我們請羅志祥教妳好不好」、「那妳想要怎麼樣」、「妳不會玩海帶拳嗎」皆得不到正面回應，最後甚至還被對方兇：「就跟你說不會了！」

女學生各種白目舉動，終於讓一向好脾氣的小鬼徹底火大，當眾開飆「在兇什麼」、「有禮貌一點好不好」，也讓小豬傻眼，只能站在一旁乾笑。不過小鬼很快地就整理自己情緒，轉頭向小豬笑說：「不好意思喔，私人恩怨吼，來」。

如今這段小鬼罕見動怒的影片，隨著他的驟逝又再度於網路瘋傳，吸引網友紛紛留言「記得那人真的蠻白目，肢體語言很令人不爽」、「我跟小鬼不熟，看完影片覺得痛失英才」、「小鬼後來有在節目上道歉，但這女的就欠罵啊」。

(中時新聞網)