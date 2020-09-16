國民黨下午舉辦中常會，對於黨中央決定不以政黨形式參加「海峽論壇」，中常委一致支持，包括月初在中常會質疑黨中央兩岸論述而被主席江啟臣怒嗆的中常委范成連也肯定黨中央的處理，提醒不要讓民進黨撿到槍。江啟臣特別謝謝范成連口徑一致對外，也表示這次央視「求和說」始料未及，不得不決定取消，但國民黨善意不變，兩岸仍必須持續交流、累積善意。

今天的中常會，黨中央原擔心會有中常委開砲，結果中常委都支持、肯定黨中央的決定。

與會者指出，中常委田方倫率先表示，國民黨在這次海峽論壇受傷很深，但不應該去就不能去，他也提醒黨中央儘速訂出「中國國民黨黨員赴大陸交流準則」。中常委江碩平肯江啟臣堅持取消的態度「非常正確」，國民黨要展現有所為、有所不為。

本月2日在中常會主張兩岸論述需要對岸認同才能提出，遭江啟臣回嗆「沒參加黨代表座談的中常委沒資格說話」的中常委范成連也說，民進黨施政有美豬、酬庸等太多問題可批評，國民黨不要因最近兩岸的事被民進黨撿到槍。他也提醒，主席很辛苦，大家要在主席領導下團結一致，尤其14個主政縣市透過主席登高一呼，一起推動反美豬公投。

江啟臣回應時，先謝謝「范成連常委口徑一致對外」，並強調「國民黨善意不變」，這次原本都按既定步驟進行，後來發生「求和說」始終未及，黨中央緊急應變，但雙方往來溝通需要時間，且善意及信任累積不易，因此相對謹慎，很遺憾最後就決定取消，但兩岸未來仍要繼續溝通、交流，也要繼續累積善意。

與會者指出，對於美豬議題，江啟臣強調美豬是食安、民生議題，但民進黨故意要導成「親美反美」選邊站的政治議題，國民黨要小心因應。他已請組發會儘速整理好公投綁大選、食安公投的連署書，再儘速送中選會，「從政治判斷，中選會一定會卡，只是不知要卡到何時再進第二階段」，上次國民黨提三案，中選會就卡到5、6月才同意，雖然養豬協會等團體受到行政壓力或資源干擾，至今沒站出來，不過國民黨已預作準備，立院黨團逐一拜會執政縣市就是要了解如何協助、合作，一起推動讓人民來決定的食安公投。

(中時 )