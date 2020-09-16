越南胡志明指數8月漲幅相對高於全球其他地區，根據統計，繳出10.4％好成績，同時擊敗火紅的日股、美股等。中信投信表示，越南股市火熱主要得利於全球股市投資氛圍正向、疫情控制得宜、越南散戶激增等三大因素。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，8月全球股市在多支疫苗都傳出實質進展的前提下，市場相對平穩，美股亦屢創新高，在美股萬有引力的抬舉下，加上越南剛好在7月底爆發第二波疫情，股市先行修正，使越南起漲點相對低。

越南第二波疫情雖使感染人數暴增數百人，但由於政府立即採高壓手段防疫，不僅立刻疏散疫區的觀光人潮，部分地區封城、普篩，越南才得於一個月內就讓新增感染人數「嘉玲」，9月以來新增病例數幾乎都控制在個位數左右。

張晨瑋直言，散戶的加入也為越股漲勢添增柴火。今年以來越南股市新增開戶數高達22.3萬人，與同期相比，激增66％；其中，光8月就增加2.8萬人。越南胡志明在2000年才開張，這20多年期間，累積開戶數為260萬戶，滲透率僅2.6％，相較台灣近八成的滲透率來說，顯示越南資本市場仍在初發展階段，但值得注意的是，這數字和1985年的台灣股市頗為相似。

越南作為貿易戰中受惠國，根據牛津經濟研究所，是今年為東協國家中唯一經濟正成長的市場，股市根據統計，也是新興亞洲市場中今年以來至9月14日，唯二外資轉為淨流入的國家，越股未來發展的潛力，格外受矚目。

(工商 )