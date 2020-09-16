統一時代百貨今年邁向10周年，首度與高雄夢時代購物中心南北同步周年慶，在董事長高秀玲指示下，不僅集團資源整合共享，且對外促銷溝通一致，其中化妝品滿2,000送300、全館滿3,000送400，搭配台灣Pay回饋率達25％，使用紙本三倍券回饋高達26.6％。

統一時代百貨總經理王寶銘指出，今年起周慶縮短、回饋超深最高逾26％，力拚與去年同期持平，他說，統一時代百貨台北店在上半年業績仍有10％減幅，在6月全集團推出7-11DAY之後陸續帶動業績，加上7、8月三倍券助攻後呈現兩位數穩定成長，而使得前八月業績減幅降為6％，9月、10月南北同步周年慶有信力拚出與去年同期持平業績，加上11月、12月亦有相對應活動促銷，全年業績有望與去年持平。

王寶銘強調，今年是集團資源整合強化年，除了周年慶南北百貨同步慶，未來百貨進櫃談判也是一起來，且繼康是美、統一精工加入open point生活圈集點之後，統一時代百貨台北高雄店與統一夢時代等三家百貨店也將於年底前納入open point生活圈集點行列。

至於今年周年慶時間縮了五天，主要在於高秀玲認為未來難以預測，促銷期「能夠短就不要長」，且從六月全集團推出7-11DAY促銷對業績回復「超給力」，在短短精采促銷前提下，時間、內容、回饋等一致，也藉此激勵出新客群，王寶銘強調，未來集團資源整合力道會更強，且不僅止美麗事業體，他說，統一佳佳推出護手霜新品，統一時代百貨台北店則拿來做為VIP來店禮，而康是美也與統一時代百貨互相導客，都是資源整合強化一環。

(工商 )