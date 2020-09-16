為了使審檢辯充分瞭解國民法官制，培養推動新制的人材，司法院16日舉辦「國民法官法北區說明會」及「國民法官制度種子講師研習營第二期」，期盼在各界群策群力，讓國民法官新制準備工作能順利展開，並推展到社會每一個角落。

司法院祕書長林輝煌表示，為了迎接2023年國民法官進入法庭，坐上法枱，與法官合審合判，特別是選任國民法官、卷證不併送、證據開示、當事人自主出證等等刑事訴訟的重大變革，法律專業社群責無旁貸，需要用心地學習，並透過說明會及模擬法庭，預先熟稔制度操作。

今天上午的「分區說明會」，由台北地院法官陳思帆主講，共有117位法官、檢察官及律師參加，陳思帆除了詳細講授新制以國民法官為中心的諸多變革外，更佐以立法過程的討論及日本實施裁判員制度的經驗，作為將來可能議題的參考。

而第二期「種子講師研習營」，則有40多名種子講師與會，由刑事廳廳長彭幸鳴說明舉辦目的及相關規畫，再由約10人分為一小組，輪流至各分組討論不同議題。

(中時 )