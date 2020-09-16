南投縣驚爆某高中男同學性侵女同學達2年，日前遭網友在《爆料公社》爆料，事後更爆出涉嫌性侵的男同學仗著有警爸而胡作非為，引起輿論譁然。監委葉大華、賴鼎銘、張菊芳今天說，由於該案已進入司法調查程序，呼籲各界應理性監督、媒體自律，勿助長網路霸凌，為釐清校方處理過程是否有權勢介入，已申請自動調查。

葉大華、賴鼎銘、張菊芳今天表示，近日中部地區某校高中生經社群媒體披露發生性侵事件，引發網路媒體及論壇關注，案件細節遭網路爆料平台揭露後，立即煽動社會大眾情緒。

3位監委說，因網路負面評論如潮，大批網友群起人肉搜索，部分媒體跟進度大幅報導，導致未成年加害者及被害者個資過度暴露，造成未成年當事人隱私侵害，未來恐難以順利回歸學校及社會。

3位監委指出，相關報導引發該校學生被負面標籤與網路霸凌，遭受社會大眾歧視、謾罵，使該校師生承受巨大壓力；由於該案已經進入司法調查程序，各界應持理性監督態度關注此案，站在維護兒童人權的立場，呼籲各界應理性節制，媒體應自律，切勿助長網路霸凌、媒體公審傷及無辜之人。

3位監委說，依據兒童權利公約第16條，兒少隱私權應受保障，其榮譽與名譽亦不可受非法侵害；兒童及少年福利與權益保障法及少年事件處理法均有相關規定，任何人不得於媒體、資訊或以其他公示方式揭示有關兒少保護或少年事件足以辨識身分的資訊。

3位監委認為，為保護兒少隱私權益避免二度傷害，不論是加害者或受害者均應受到本條法律保護，以使雙方不受媒體及大眾干擾，讓雙方當事人能夠透過適當的法律程序及輔導機制，釐清案情還其公道、平撫案後情緒、在支持系統的幫助下能早日回歸校園生活。

3位監委表示，相關事件報導已引起媒體公審與網路霸凌效應，主管機關教育部是否依循相關校園事件媒體回應機制，善盡把關之責；而針對各界所質疑學校處理過程是否有權勢議題介入本案，未來媒體公審及網路霸凌侵害兒少權益之問責制度，相關目的事業主管機關如何強化相關把關成效等，已申請自動立案調查。

(中時 )