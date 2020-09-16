疫情下，表演者來台演出都需先經過隔離，才能上台演出，已成為常態，伊莉莎白大賽得主、小提琴家曾耿元認為，在疫情下，音樂家或許會有好一段時間沒有演出，可藉此沉澱，並練習獨處，精進自我。

曾耿元表示，音樂家是一項非常特別的工作，既要能與人合作，卻也要能經得起孤單，「作為職業小提琴家，一定要懂得獨處，可以做到能在一個人待在一個空間裡，沉澱自己，是很重要的事情。」

曾耿元的演奏承襲自小提琴大師海飛茲，師承其弟子佛列德曼，1978年，佛列德曼來台演出，當時他十分欣賞曾耿元的演奏，便安排13歲的他到美國曼哈頓音樂院就讀，曾耿元於1990年參加柴可夫斯基大賽，獲得最佳新曲詮釋獎，並於1993年拿下伊莉莎白大賽銀牌獎，現任教於美國琵琶第音樂院。

曾耿元表示，他在今年3月返台，近期則是開始使用視訊教學，為了配合在美國不同地區的學生時間，他可說是從早教到晚，也更加體會數位平台，已成為新時代的音樂家演奏平台。

曾耿元表示，台灣是特殊例子，現在還能辦音樂會，但國外的音樂會幾乎已停擺，他表示，音樂家們可趁這機會，再提升自己的能力，並試著找到不同的演奏平台，「傳統的在音樂廳的演奏方式，慢慢在改變，音樂家是一個非常困難的職業，除了要與人合作，還要能耐得住孤單，才能夠有時間好好精進自己。」

曾耿元近期演出，將於9月16日晚間，與台灣絃樂團在台北國家音樂廳登場，演奏曲目為巴濟尼的妖精之舞。

(中時 )