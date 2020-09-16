創見資訊（Transcend Information, Inc.）推出全新高速耐用、時尚便攜的JetFlash 920 USB隨身碟，每秒高達420MB的讀取速度和400MB的寫入效能，可滿足密集存取大型檔案的需求。

256GB的超大容量及鋁合金噴砂的堅固外殼，打造上乘防護性與耐用度，使用者不僅可隨身攜帶大容量儲存空間，更擁有安心可靠的資料儲存體驗。

JetFlash 920搭載USB 3.2 Gen1傳輸介面，提供高達420MB/s的傳輸速度，4GB的檔案只要15秒鐘即可傳輸完成，高速效能可媲美外接式固態硬碟。高達256GB的超大容量，擁有充沛的空間儲存大量檔案資料。

此款隨身碟採用高耐用的3D NAND快閃記憶體，高達3,000次的寫入抹寫次數適合長時間讀寫，壽命是一般市售隨身碟的十倍。鋁合金噴砂的金屬外殼亦為儲存資料多一道堅固保護，不僅防護更升級，優雅洗鍊的設計亦展現創見的獨到美學。

JetFlash 920在速度、容量和耐用性上相當適合長時間存取需求，除了適用在監控攝影機，亦可搭配特定電動車的行車記錄器使用，高速讀取性能可支援高畫質的全時環景行車記錄。

創見表示，不管路途多遠，大容量和高耐用特性皆可詳實記錄沿途路況，保障行車安全。JetFlash 920發揮隨身碟輕便小巧的外型設計和隨插即用的優勢，讓車主方便攜帶，可立即存取或查看檔案，是時下電動車駕駛最可靠的行車夥伴。

(工商 )