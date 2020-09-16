新北市長侯友宜戴著迷彩口罩，力挺國軍，肯定國軍弟兄為國家的付出。（許家寧攝）

侯友宜秋節前夕與國軍弟兄一起欣賞球賽。（許家寧攝）

侯友宜笑說很久沒練投，比起好壞球，最重要是感謝國軍弟兄。（許家寧攝）

勞軍看職棒！新北市與中華職棒合作，16日邀請400名國軍弟兄在新莊棒球場欣賞富邦悍將與中信兄弟精彩對戰，市長侯友宜親自開球，在全場上千名加油聲中，奮力飆球速，感謝國軍在疫情期間支援口罩工廠，贏得全場國軍弟兄熱烈歡呼。

中華職棒富邦悍將本周在新莊展開主場五連戰，首戰來訪的中信兄弟，市長侯友宜在中秋前邀請陸軍第六軍團等6部隊及後備弟兄，賽前先頒發70萬慰勞金，侯向繼上周為新北市長盃開幕擔任上場打擊，今再度登板開球，人氣紅不讓，大喊市長好！

少棒出身的侯友宜在觀眾加油聲中，奮力投出一個曲球，由悍將球星林益全接下，大讚架式力道十足！侯友宜笑說，好久沒有練投，剛在牛棚熱身一下，肩膀有點放不開，但其實投好、壞球都沒關係，最重要代表市民滿滿的感謝，肯定國軍「拚搏到底」精神。

侯友宜表示，疫情期間，國內口罩需求量大增，感謝新北市後備軍人與現役官兵自今年2月投入口罩國家隊，不分晝夜，24小時輪班，歷時4個月，支援新北口罩工廠生產2億6000萬口罩，讓口罩產能不斷提升，「國軍弟兄為防疫的用心，新北市民都感受在心。」

六軍團政戰主任陳中吉表示，新北市每年三節固定舉辦勞軍，這次特別選在佳節前夕邀國軍弟兄看職棒，棒球員不輕言放棄、勇往直前的團隊意志，相當激勵人心，尤其侯市長精彩開球，大大提振弟兄士氣！國軍未來會繼續努力，守護市民。

觀賽的李姓士兵說，棒球是他熱愛的運動之一，平日部隊繁忙，少有機會現場觀賽，得知這次勞軍可觀看職棒，早早向部隊報名，細數球場上球員們每一次的投捕對決，毫無冷場，精采度十足，尤其勝負就在轉瞬打擊間，燃起他當時簽下去的熱血心情！

民政局長柯慶忠說，新北市勞軍活動向來以多元方式舉辦，像帶團看電影、邀軍眷手作蛋糕等，今年趁著國內疫情趨緩，邀請國軍及後備防疫弟兄觀賞職棒，要以活潑的方式讓他們感受新北用心，在中秋佳節前好好放鬆觀賽。

(中時 )