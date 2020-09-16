今年五月的一場大雨，造成大里區草堤路219號前方積水，一輛車輛半夜行經進水拋錨，幸經員警到場協助通知拖吊救援，立委何欣純當時邀集三河局現勘，當下要求沿線，側溝清淤，並就低窪路段導致淹水問題立即規劃解決，今改善工程將動工，呼籲用路人注意。

西湖里長賴加彬表示，草堤路防汛道路，因後期施做草湖溪部分堤防導致新舊交接處地勢偏低，多年來大雨過後路面就積水嚴重，一直沒有有效的解決方案，經向立委何欣純陳情，向第三河川局爭取經費將路基墊高，改善該路段長年淹水問題。

中市立委何欣純日前再次邀集三河局現勘，了解施工方式、時程等，指出該地點接近大里溪跟草湖溪交匯處，因地勢低窪，豪雨期間容易淹水，由於該路段為大里工業區週邊的協力廠商往來工業區之通行要道，大雨時常造成周邊社區及上班車輛通行阻礙，希望施工完成後，能解決多年的淹水問題。

三河局指出本案改善工程三百萬，已於這個月中開始進場進行施工，施作期間二個月，預計11月中可以改善完成。工程項目主要將草堤路低漥路段路基提升，完工後能夠解決長久以來道路積淹水的問題，也提醒週邊社區及上班族，注意施工路段以保行車安全。

(中時 )