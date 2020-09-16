藥華藥（6446）宣布，新藥P1101（Ropeginterferon alfa-2b）在歐洲瑞士與列支敦斯登上市，治療適應症為真性紅血球增多症（Polycythemia Vera，PV），將為藥華藥帶來包括出貨藥品收入與權利金收入。因列支敦斯登與瑞士歷史淵源悠久、地緣政治關係均十分緊密，此次獲列支敦斯登上市許可也完整了Ropeginterferon alfa-2b於瑞士全域銷售的整體佈局。

此外，藥華藥國際行銷佈局進展大步躍進，除預計Ropeginterferon alfa-2b明年第一季獲美國PV藥證後可立即在美上市銷售、貢獻營收外，Ropeginterferon alfa-2b亦於7月底獲韓國孤兒藥資格認證，並於9月初提出韓國PV藥證申請，力拼明年有望和美國同步取證。

藥華藥表示，真性紅血球增多症係為早期血癌，也是骨髓基因病變，Ropeginterferon alfa-2b三年臨床數據顯示可以治癒PV。PV屬罕見疾病，藥價可相對高；又因病人在適應使用Ropeginterferon alfa-2b後，為增加療效，需使用達500mcg(μg)/0.5ml劑量，等於兩倍藥價。

Ropeginterferon alfa-2b是全球第一個核准用於PV的第一線長效型干擾素治療用藥，並已在近半數歐盟國家及其他歐洲國家上市銷售，包括德國、奧地利、英國、法國、丹麥、捷克、瑞典等國，現也於非歐盟國之瑞士上市，均取得較高藥價。隨著歐洲的上市國增加與藥價核准，未來將逐步擴大Ropeginterferon alfa-2b在歐洲的市場。

法人推估，瑞士與列支敦斯登PV病人數合計約2,000餘人，患者每人每年費用約10餘萬歐元，Ropeginterferon alfa-2b在瑞士與列支敦斯登上市銷售即上看數億歐元市場。

(工商 )