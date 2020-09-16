感測器解決方案供應商艾邁斯半導體（ams AG，瑞士股票交易所股票代碼：AMS）與設計開發智慧手機，智慧終端和智慧線上服務的全球品牌vivo為開發團隊和高階主管舉辦了技術研討會。

ams展示了其廣泛的產品和解決方案組合，包括光學感測，3D感測，色彩感測，音訊感測和影像感測，以展現其在智慧型手機領域的技術領先地位和創新能力。

在密集的全天會議上，兩家公司的高階代表就圍繞手機生態系統的現有合作和未來技術創新進行了深入討論。ams和vivo在戰略技術層級上合作超過五年。

在此期間，ams為智慧型手機產品的創新突破貢獻卓著，特別是在改善Android智慧型手機的顯示和圖像效能領域。雙方的合作聚焦於為消費者創造價值，並取得了多項成果 ─ 包括Behind-OLED（BOLED）顯示技術和接近感測，多相機成像，相機白平衡和雷射檢測自動對焦（LDAF），合作雙方共同取得的成果已應用於許多vivo智慧型手機中。

消費者對智慧手機視訊的興趣和掌握程度強勢推動技術改進的需求，進而使高畫素手機相機成為必然趨勢。但是，隨著48百萬像素相機的普及，聚焦速度慢的問題逐漸出現。

ams的TMF8801飛時測距感測器藉由提供2 cm至2.5 m範圍內的精確測量來解決這一挑戰。將TMF8801應用於具有LDAF技術的手機後置相機時，可以進一步提高相機效能，確保用戶可以快速對焦並拍攝更清晰的照片。

vivo最新推出Android系統X50系列專業影像旗艦型手機，可拍攝覆蓋整個焦距的智慧影像，滿足用戶的不同購買需求。vivo X50系列手機配備了具有超高感光度的微型三腳架頭，開創了手機拍照穩定性的新時代。

在後置相機中，vivo採用ams感測器解決方案的多相機設計，開發出一種用於在多相機鏡頭之間自動調度的全新演算法，因而打造出具有優異影像品質的多相機系統，提供X50系列最佳的影像效果。

手機用戶越來越渴求全螢幕規格。vivo作為顯示技術領先者，與ams廣泛合作，將擴大螢幕使用範圍相關技術落實，讓全螢幕手機推向一個新的高度。其中，BOLED顯示光學技術和接近感測器扮演重要角色。

ams業界領先的設備靈敏度和支援的相關軟體演算法，再加上針對BOLED螢幕優化的感測器，為vivo的全螢幕顯示智慧型手機產品帶來了更多設計可能性。

ams大中華區業務行銷資深副總裁陳平路表示：「我們與vivo攜手合作，開發了Android智慧手機未來的感測器技術。透過行業領先的光學，接近和成像技術以及感測器領域的解決方案，vivo和ams創造了一些改變遊戲規則的技術，包括全螢幕及其他先進的智慧手機技術和設計。將來，我們希望與vivo進一步加深合作，共同創造能夠為消費者提供最佳體驗的產品。」

(工商 )