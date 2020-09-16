針對國防專案設計，全球工控記憶體領導品牌Apacer宇瞻科技（8271）成功研發全球首款軍用抗震伺服器記憶體──XR-LRDIMM強固型低負載伺服器記憶體，大幅強化伺服器記憶體於抗震與抗衝擊的可靠度，展現高端客製化實力與深厚產業經驗。

宇瞻完整佈局強固型記憶體產品線，領先業界發表XR-LRDIMM、XR-DIMM與Rugged SODIMM等一系列抗震產品，為重視穩定性與可靠度的航太國防與工控市場提供多元選擇，持續擴大強固型記憶體市佔率。

宇瞻XR-LRDIMM（Extreme Rugged Load-Reduced DIMM）是目前市場上唯一具抗震動與衝擊性能的強固型伺服器記憶體模組。過往應用於國防航空機具、軍艦與軍用車輛的環境中的伺服器系統，需長時間承受劇烈晃動或強力衝擊挑戰，卻受限於常規標準型伺服器記憶體單一選擇，不敷使用而苦無替代方案，導致關鍵資料傳輸的穩定性與可靠度經常處於高風險狀態。

宇瞻XR-LRDIMM開發鎖定低負載伺服器電腦系統，可為飽受因震動導致運作異常、資料遺失或零組件故障所苦的伺服器系統，提供兼具抗震、穩定、耐用特性的利基型工控記憶體產品。

不同於標準型記憶體的金手指連接器介面，宇瞻XR-LRDIMM創新的板對板連接器（board-to-board connector），透過高度穩固的3*100針連接器（3*100-pin connector）與主機板插槽對接，輔以兩個安裝孔（mounting holes）固定，能與主機板層層穩固接合，提供穩定的高速訊號傳輸品質，避免記憶體模組因承受震動而鬆脫或位移；為具耐衝擊、抗震需求之軍用設備、國防航太與車載系統等垂直應用市場，打造無可匹敵的強固加值服務。

採用低負載伺服器記憶體（LRDIMM）設計，宇瞻XR-LRDIMM可於有效降低匯流排負載量、提升效能的同時，克服嚴苛環境中各種外部強烈衝擊與震動考驗，滿足高階軍工系統的長期穩定運作需求。

此外，宇瞻XR-LRDIMM支援抗硫化（Anti-Sulfuration）、底部填充（Underfill）、敷形塗層（Conformal Coating）等多重防護技術，以最高可靠度的伺服器記憶體解決方案展現高端客製化實力，創新領航產業發展。

(工商 )