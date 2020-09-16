小鬼化身Star和Shinny的大玩偶，玩到累癱。（摘自臉書影片）

小鬼的生前最後一部電視劇作品《獵夢特工》與楊一展有對手戲。（HBO Asia提供）

「小鬼」黃鴻升與李易私交甚篤，愛屋及烏非常疼愛李易與六月的一雙兒女，六月今(16日)在臉書Po出一段影片，寫著「謝謝你這麼疼他們」、「不想告別」，影片中的小鬼一身輕便造訪李易家，他化身小朋友的大玩偶，讓Star和Shinny兄妹兩坐在他肚子、腿上瘋狂玩耍，兩個小朋友開心到呵呵笑不止，聽到Shinny撒嬌央求「再一次」，他則癱軟在沙發上笑說「機器要維修一下」，昔日的歡笑畫面，讓網友看了紛紛淚崩。

李易今聽到噩耗時，正在錄《綜藝三國志》外景， 他一度傷心大哭，但只能忍悲繼續錄影，心情難平復的他無法受訪，僅表示兩人9日還一起工作，當時完全沒察覺小鬼身體有何異樣。

此外，好人緣的小鬼也與賈靜雯、修杰楷有不錯交情，他還是賈靜雯大女兒梧桐妹的乾爹，梧桐妹今也在IG上PO全黑圖並寫下「fly high」悼念。修杰楷難過發文表示：「我真的真的會好想好想你，你在跟我們開玩笑的，對吧！」賈靜雯同樣表示：「無法接受。」

歌手身份出道的小鬼，近年演藝工作以主持為主，但他其實一直熱愛演戲，在日舞國際製作、現正熱播中的HBO Asia影集《獵夢特工》中，他也在日前播出的第三集中客串，演出英勇的警方特勤組隊長，帶隊制伏炸彈客，與男主角楊一展有對手戲。該劇也成了他最後一部播出的電視劇遺作。

(中時 )