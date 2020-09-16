廖建忠（左）的裝置藝術幾可亂真，其實都是假的！（廖志晃攝）

擬真的挖土機，也是裝置藝術。（廖志晃攝）

看到龜裂的梁柱，會讓人想到什麼？（廖志晃攝）

裝置藝術家廖建忠，在毓繡美術館推出《現場Site》個展，馬桶、倒伏的電線桿和龜裂的柱等作品，看起來像真的，其實都是假的，顛覆觀眾對藝術的想像；他說，如果不覺得那是藝術，就當成是幻術吧！

廖建忠畢業於國立台北藝術大學，他以「表面工程法」和「假裝學」等手法，創造出虛有其表的事物，千斤頂、挖土機等近乎實物的作品，呈現金屬鏽蝕的色澤、電焊的痕跡，還沾附著灰塵與泥沙；龜裂的梁柱露出鋼筋和鬆動的混凝土，看起來像是真實的東西直接搬進展場，其實，全部都是以木材、塑膠和紙漿製作而成！

廖建忠說，他喜歡動手做，曾經做出自己買不起的重型機車，外觀擬真，雖然不能騎上路，但擁有大玩具也很開心！他的作品看起來像「現成物」，卻是以假亂真，希望作品單純呈現它可以「說」的方式，龜裂的梁柱讓人有危機感，巨大的機械則展現力量等，每個人看了就會有自己的感受和想像，所以也不必強調是不是藝術。

毓繡美術館總監黃翔表示，大家對美術館和藝術的印象，都是漂亮、優雅和經典，但此次展出的作品，挑戰觀眾對穩定空間的想像，例如龜裂的梁柱，會讓人覺得建築物會不會倒下來，進而省思藝術到底是什麼？

毓繡美術館致力成為國際與台灣，當代寫實藝術的交流及展示平台，配合此次展覽，美術館3樓推出館藏的17件作品，媒材包括油彩、

炭筆和鉛筆素描、3D光柵影像、陶藝及複合媒材等，除了一次呈現前館長李足新的6件畫作，還包括來自日本、泰國、英國、挪威、義大利等地的藝術家作品；展期至2021年1月10日止。＃毓繡美術館 ＃當代寫實 ＃裝置藝術 ＃李足新 ＃廖建忠

(中時 )