影》基隆小情侶釣蝦場交疊玩公主抱 下一秒摔進池中 網：恭喜永浴愛河（影／林姓網友授權提供／蘇育宣翻攝）

這對小情侶也太會玩！基隆市七堵區一間釣蝦場日前傳出一件趣事，一位網友在臉書社團中發出11秒的影片，影片可見男生抱起女生，浪漫的坐在池邊，但下一秒卻直接摔入池中，短短的影片讓網友笑翻，幽默回應「真的永浴愛河了」。

林姓網友今日下午在臉書社團《爆廢公社》中PO出一段11秒的影片，幽默寫下「情侶間的互動，笑到併軌」，文一發不到6小時就吸引將近1.2萬網友按讚留言。影片可見一對可愛小情侶，男生一把霸氣的摟住女生的腰，浪漫的將她公主抱起來，並嘗試坐在池畔邊，未料，下一秒卻一個重心不穩，狠狠地摔進蝦池中，還濺起巨大水花，慘變濕身鴛鴦。

林姓網友表示，影片中的女主角適逢生日，但因玩遊戲輸了所以得被丟入水中，但執行懲罰的男友一個重心不穩，才造成兩個人都一起入水。林姓網友也強調，當時蝦場剛好在清理公蝦池，此舉也經過老闆同意才進行。

影片發出後，引起網友廣大的回應，不少網友紛紛笑說，「恭喜永浴愛河」、「永裕蝦池」、「曬恩愛一起濕身，不錯」、「鴛鴦戲水」、「傻眼蝦蝦」、「真的是抱得美人歸，摔一個狗吃屎」、「療癒」、「笑死」、「太涼快」、「不自覺看三遍」。

(中時新聞網)