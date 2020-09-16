甲骨文日前證實已和字節跳動達成收購協議，將擔任TikTok(大陸抖音海外版)在美國的「可靠技術供應商」，雖然這項交易仍需獲得美國政府批准。但根據分析師指出，TikTok潛在的用戶龐大，美國與歐洲用戶正在快速增加，依抖音在大陸的成長曲線來看，在未來2年內，TikTok用戶數還能繼續飆長，真正的漲勢還沒出現。

根據字節跳動日前公布的資料顯示，截至2020年8月為止，包含抖音火山版在內，抖音的日活躍用戶已經超過6億。歐洲月活躍用戶已達1億人，而就在上個月，美國月活躍用戶也已達到1億人。

CNBC報導，社交媒體分析師Matthew Brennan指出，就短期影音產業而言，大陸比歐美領先2年，最重要的是要找出上限在哪裡，如果大陸成長還未到達頂點，就表示TikTok還有2到3年的飆漲的可能。

Brennan認為，大陸抖音2018年的日活躍用戶為2億人，如今已成長為6億；可以看出歐洲與美國將在2020 至2022年實現潛在用戶飆漲可能。他強調，這還不算什麼，TikTok從現在才正要開始起飛。

此外，由於TikTok目前已經在印度被禁止，在美國也面臨被封殺的可能，因此，字節跳動正在與美國政府進行談判，希望透過與甲骨文的技術合作，得到美國政府批淮，繼續留在美國發展。

(中時新聞網)