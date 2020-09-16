合歡山暗空公園觀星平台，將於19日揭幕，同時在鳶峰停車場舉行星空音樂會，因空間有限，將實施總量管制措施，即日起受理預約報名，當天從翠峰到鳶峰有接駁車；鳶峰停車場下午4時起將進行交通管制，禁止路邊停車。

縣府推動觀星旅遊及環境保育，陸續改善合歡山暗空公園光害問題，並設置觀星友善設施，包括鳶峰停車場改善、無障礙廁所及觀星平台等，提升觀星品質。

觀星平台揭幕將在晚間6點開始，現場規畫銀河系9大行星意象牆面，並由清境觀光旅遊協會建置星空郵筒，由縣長林明溱投遞第一張星空明信片；並發布觀星禮儀影片，提醒民眾防止光害及環境維護。

全台海拔最高的星空音樂會，由徐晨又、黃毓婷、許漱卿、曾加宜組成弦樂四重奏，演奏小夜曲、花好月圓及夜來香等耳熟能詳的樂曲；音樂會結束後，由專人進行星空導覽與解說。

觀光處長陳志賢表示，合歡山暗空公園經過國際認證後，持續盤整在地資源，除了強化光害防制以及星空旅遊推廣，未來也會透過仁愛鄉地方創生計畫，將仁愛鄉打造為「星空山城」。有意願參加音樂會的名眾，即日起可至「樂旅南投FB」及「2020南投星空季」網站報名。＃合歡山 ＃暗空公園 ＃觀星平台 ＃鳶峰

(中時 )