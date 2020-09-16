全球信評機構穆迪（Moody's）今（16）日公布對評等機構台積電（TSMC）的財務實力評等，除確認Aa3評級的極高企業評等、評等展望「穩定」之外，估計台積電今（2020）年的營收成長21％、營收金額新台幣1.29兆元（約440億美元），並首度公布對台積電2021年營收增長率估測可達7.5％。

穆迪今年1月確認台積電企業信評及報告發布時，對台積電2020年營收成長估測為18％，這次報告再提升3個百分點。穆迪企業評等分析師團隊指出，台積電收入增長相當穩健，芯片供給智慧手機、高性能計算（HPC）和物聯網等，需求極為強勁，台積電的信評等級反映了其在全球晶圓行業的領先地位，能夠滿足客戶差異化、並不斷自我提高技術要求。

身為世界級企業，台積電有穆迪、標準普爾全球評級（S&P）、其台灣子公司中華信評的三個關鍵企業信用評等，授與等級分別為Aa3、AA-，twAAA，均達到極高的評等標準，評等展望也均為「穩定」。

穆迪此次估測台積電財務相關的數據，多數已包括明年的估值，如調整後自由現金流，2020年和2021年分別為新台幣45億元（1.53億美元）和860億元（29億美元），資本支出部份，2019年的149億美元將在2020年增加到的165億美元，2021年再增至160億美元。該公司持有的淨現金部份，會從2019年的新台幣2530億，在2021年增加到3400億。

(工商 )