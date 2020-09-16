蘋果於台北時間16日凌晨1點進行2020年秋季發表會，執行長庫克在開頭就表明這次只有Apple Watch、iPad等產品，眾所矚目的iPhone 12 系列如爆料大神們所預期，應該會在下個月另開一場發表會，這也使得搭載A14 仿生晶片、iPad Air率先亮相，成為首款採用5奈米製程產品，台積電ADR股價受到激勵、狂飆6.65%。台積電將在9月17日除息2.5元，市場也不同於先前對台積電提前啟動棄息賣壓模式，外資16日買超台積電更創2個月來最大量。

台積電16日開盤大漲2.92％領軍帶動下，台股早盤一度衝上13021.68點，隨後漲幅收斂，在13000點整數大關來回震盪，加上台指期結算擴大指數震盪，台股終場上漲31.11點，成交量2063.28億元，收12976.76點，再創收盤歷史新高紀錄。台積電股價收盤上漲13元或2.92%、收在458元，再寫歷史新高，市值來到11.87 兆元。

3大法人方面，外資連 5 買，買超 184.75 億元，投信買超 6.44 億元，自營商賣超 47.06 億元，3大法人總計買超 144.1 億元。

台股17日包括台積電、精元、金橋、振樺電、富鼎等共5檔股票除息，台積電除息將讓台股蒸發21.5點，5檔股票除息後，大盤蒸發總計約21.7點。

台積電16日外資買超逾2.2 萬張，創 7 月 13 日來最大量，台積電遭市場連4買，相較於台積電今年3月19日除息(2019年Q3獲利) 2.5元前夕，正面臨全球股災，外資連9賣台股，權值股也遭到波及，台積電除息前夕外資賣超逾 32.9 萬張，棄息賣壓沉重。台積電在今年6月18日除息(2019年Q4獲利)2.5元前夕，也面對美國多州疫情重燃等風險提高，台積電遭外資提款20億元。

相較於市場今年前2次參與除息意願不高，台積電在近4次除息後填息日期最長11日，甚至在今年6月18日除息當日秒填息，代表市場仍相當看好台積電前景發展。

(中時新聞網)